Le président américain Joe Biden a bien l’intention de tenir une promesse de campagne. Il s’agit de celle visant à nommer une femme noire à la Cour Suprême des Etats-Unis. En effet, Stephen Breyer, actuel juge de la Cour Suprême est admis à la retraite et le locataire de la Maison Blanche veut saisir l’occasion pour nommer une Afro-américaine pour le remplacer.

« Le président a déclaré et réitéré son engagement »

Suite à l’annonce à la retraite de Stephen Breyer, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé lors d’un point de presse que le président allait effectivement tenir sa promesse. « Le président a déclaré et réitéré son engagement à nommer une femme noire à la Cour suprême, et il s’y tiendra certainement » a-t-elle laissé entendre. Cependant, plusieurs femmes noires sont pressenties comme pouvant être nommées par Joe Biden. D’après le média américain NPR, il y a déjà deux potentielles candidates pour cette nomination à la Cour Suprême des Etats-Unis, à savoir la juge de la Cour Suprême de Californie, Leondra Kruger et la juge fédérale Ketandji Brown Jackson.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que Joe Biden veut réaliser une promesse de campagne. Le président démocrate avait soumis au congrès américain une réforme sur le droit de vote des Afro-américains. Cependant, celle-ci a été enterrée la semaine dernière par le Sénat. Joe Biden qui avait promis protéger l’accès aux urnes des personnes noires, s’était montré « déçu » mais pas « découragé ».