Bien que Monica Almeida, une infirmière de 37 ans, ait reçu ses deux doses de vaccins anti-covid, elle a été testée positive et a fini par être transportée d’urgence à l’hôpital, et directement en salle de réanimation. Selon un rapport du média britannique The Mirror, l’infirmière était gravement malade et à seulement 72 heures de l’arrêt de son ventilateur, les médecins ont décidé de lui donner une forte dose du médicament associé à la dysfonction érectile, le Viagra. En quelques jours seulement, sa respiration s’est améliorée et le niveau d’oxygène dont elle avait besoin a diminué de moitié.

« C’est définitivement le Viagra qui m’a sauvé. En moins de 48 heures, mes poumons ont commencé à réagir. Le médicament dilate les vaisseaux sanguins » a confié la mère de deux enfants a au journal. « Si vous pensez à la façon dont le médicament agit, il dilate vos vaisseaux sanguins. J’ai de l’asthme et mes sacs gonflables avaient besoin d’un peu d’aide », a-t-elle ajouté. Après le traitement expérimental, l’infirmière spécialisée en pneumologie de Gainsborough, Lincolnshire, est rentrée chez elle pour Noël pour célébrer avec ses proches après près de deux mois coincés dans un lit d’hôpital.

« C’était mon petit miracle de Noël »

Mme Almeida a maintenant félicité le personnel créatif de l’hôpital du comté de Lincoln pour lui avoir donné du Viagra et pour ​​lui avoir sauvé la vie. Elle a affirmé avoir cru que le médecin traitant plaisantait lorsque celui-ci a affirmé lui avoir donné du viagra, puisqu’elle le connaissait. « Il m’a dit que c’était le Viagra, j’ai ri et j’ai pensé qu’il plaisantait, mais il a dit « non, vraiment, vous avez pris une grosse dose de Viagra. C’était mon petit miracle de Noël » a-t-elle raconté. Mme Almeida, qui est également asthmatique, est maintenant sur la voie du rétablissement, mais les médecins lui ont dit que si elle n’avait pas reçu les deux doses du vaccin anti-Covid, elle serait décédée.

Démarrage du quatrième dose en Israël

Elle avait été testée positive pour le Covid-19 en octobre et en quelques jours, elle a perdu l’odorat et le goût avant de commencer à cracher du sang. Bien que les vaccins n’empêchent pas de contracter le virus, ils permettent dans la majorité des cas d’éviter les formes graves de la maladie. Raison pour laquelle les autorités multiplient les appels à l’endroit des citoyens pour qu’ils se fassent vacciner. Aux Etats-Unis le chef du Pentagone, a été testé positif avec des symptômes légers, bien qu’il ait reçu trois doses du vaccin. En Israël, les autorités ont lancé la quatrième dose pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

'Viagra saved my life in Covid battle after falling into coma in hospital' https://t.co/ZVVyJwU8Sy pic.twitter.com/C9e4y9CStC — The Mirror (@DailyMirror) January 2, 2022

Elle se réveille d'un coma Covid de 28 jours après que les médecins lui ont donné VIAGRA: asthmatique double vaxx.Monica Almeida, 37 ans a reçu du Viagra.Cela a entraîné une amélioration de son état et une baisse du niveau d'oxygène dont elle avait besoin.https://t.co/77IYl2tKEM pic.twitter.com/zxxqCi0BMe — Jaime Horta 🇵🇹 🇨🇵 🇧🇷 🇨🇮 🇪🇦 (@JaimeHorta17) January 3, 2022