Le procès de l’ex-directeur de l’émigration et de l’immigration (Dei) Florent Agbo et de ses coaccusés, n’a finalement pas eu lieu hier lundi 23 janvier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il a été renvoyé au 07 février prochain. En effet, les mis en cause ont été conviés à la barre pour les formalités d’usage. Ils ont ensuite été inculpés avant que le président de céans ne décide du report du procès suite à ses échanges avec les avocats.

Selon le journal Le Potentiel, ce report est dû à la poursuite des enquêtes et aux nouvelles arrestations. En effet, la même source informe que 6 autres policiers ont été arrêtés dans le cadre de ce dossier. Ils rejoignent donc les 13 autres personnes qui séjournaient déjà en prison dont le Directeur de l’émigration et de l’immigration Florent Edgard Agbo et sa secrétaire particulière.

Le DEI est poursuivi pour « abus de fonction »

Rappelons que M Agbo et ses coaccusés sont ainsi arrêtés dans le cadre d’une affaire de passeport délivrés à des étrangers, des camerounais plus précisément. Le Dei est poursuivi pour « abus de fonction » et les autres pour « faux et usage de faux ». Plusieurs personnes impliquées dans ce dossier sont en cavale. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur celles-ci.