Sur les planètes Uranus et Neptune, des pluies de diamants ont lieu selon des scientifiques. Pour prouver leurs affirmations, ils avaient deux alternatives à savoir réaliser des expériences en laboratoire ou envoyer un vaisseau spatial sur les deux planètes. Cependant, c’est la première option qui a été prise. Les scientifiques se sont donc basés sur des modélisations mathématiques pour pouvoir effectuer leurs expériences en laboratoire.

Les températures très supérieures à celles observées sur Terre

Ils ont utilisé du polystyrène qui est capable de résister aux températures et aux pressions des deux planètes. Aussi, est-il beaucoup plus manipulable et réagit de la même manière au méthane qui est présent sur Neptune et Uranus. A l’issue de l’expérience, ils ont obtenu plusieurs diamants ayant une taille nanométrique. Notons que les deux planètes sont principalement formées de méthane, d’ammoniac et d’eau. Il s’agit là de molécules que les chercheurs appellent « glace ». Mais, grâce à des modèles mathématiques, ces derniers ont constaté que les températures sont très supérieures à celles observées sur Terre. Ainsi, dans les zones profondes les températures atteignent près de 6,727 degrés, avec des pressions dépassant de 6 millions de fois celles de la Terre.

Les diamants s’évaporent du fait de la chaleur

Dans les régions externes cependant, les températures sont à 1,727 degré et les pressions moins fortes dépassant 200 000 fois celles de l’atmosphère de la Terre. Par ailleurs, sous l’effet d’une pression importante, les particules de méthane peuvent se briser et libérer du carbone. Ces éléments ne contenant plus de carbone s’agglutinent et donnent ensemble de longues chaînes, qui en se resserrant donnent lieu à des diamants. Par la suite, ces derniers s’évaporent du fait de la chaleur et remontent à la surface. Le cycle qui se répète forme une pluie de diamants. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que cette théorie est évoquée. Elle avait été émise, avant que la sonde spatiale Voyager 2 ne soit lancée en 1977 et survole Uranus et Neptune.