Aurélie Adam Souley Zoumarou est la nouvelle présidente du Conseil des ministres de l’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT). Le Bénin dirigera donc pendant deux ans cet organe suprême de décision de l’ESMT. La ministre béninoise de l’économie numérique a pris le témoin des mains de Hassane Moussa Barazé , ministre nigérien de la Poste et des Nouvelles technologies de l’Information lors de la 6ème session du conseil des ministres de l’ESMT qui s’est déroulée à Niamey au Niger le vendredi 26 janvier dernier.

Améliorer la gouvernance de l’ESMT pour accroître sa performance

Le Conseil des ministres de l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications a pour mission de fixer les grandes orientations de cette institution d’enseignement supérieur à caractère professionnel et universitaire dans le domaine du numérique. Aurélie Adam Zoumarou a dans son intervention, indiqué que l’un « des principaux défis qui s’imposent à l’ESMT est celui de l’amélioration de la gouvernance en vue d’accroître sa performance ».

Assurer l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises

Il faudra aussi renforcer les « ressources d’enseignements », faire la « promotion continue de l’excellence et la veille technologique pour assurer l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises ». Pour elle, ce sont autant de facteurs clés de succès sur lesquels il faudra insister. L’ESMT, doit continuer d’être un pionnier dans son domaine, a poursuivi la ministre de l’économie numérique. Son homologue nigérien de la Poste et des Nouvelles technologies de l’Information a fait un bilan des réalisations ayant marqué son mandat et souhaité plein succès à sa remplaçante.