Dans une interview accordée à The Independent, l’acteur américain Sean Penn a affirmé que « les hommes se féminisent pas mal ». Le double lauréat d’un Oscar avait fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci après avoir fait une déclaration sur la féminisation des hommes. « Je fais partie des gens qui pensent que dans la culture américaine, les hommes sont devenus incroyablement féminisés. Je ne pense pas qu’être une brute ou se montrer insensible ou irrespectueux envers les femmes ait quoi que ce soit à voir avec la masculinité, et que ça ait jamais été le cas. Mais je ne crois pas que pour être juste envers les femmes, il faille que nous en devenions nous-même », avait-il confié à Inews.

Interrogé par The Independent pour clarifier ces commentaires, Penn a déclaré : « Je trouve que les hommes, selon moi, se féminisent pas mal. J’ai des femmes très fortes dans ma vie qui ne perçoivent pas la masculinité comme un signe d’oppression envers elles. Je pense que ce sont les gènes de la lâcheté (qui entrent en jeu) quand quelqu’un abandonne ses jeans pour mettre une jupe » a affirmé l’acteur de 61 ans. Penn était interviewé aux côtés de sa fille, Dylan Penn, pour promouvoir leur film dramatique « Flag Day ».

Sa fille silencieuse

Le média a noté que les commentaires de Penn sur les hommes devenant « assez féminisés » laissaient sa fille « silencieuse, regardant dans le vide ». Penn a récemment joué le rôle d’un acteur inspiré de William Holden dans « Licorice Pizza » de Paul Thomas Anderson. Son effort de réalisateur, « Flag Day », a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes en mai dernier et s’est ouvert à une réponse en sourdine de la société de média américaine MGM en août dernier.