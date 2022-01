Les députés de la 8ème législature ont doté depuis le 08 décembre 2021 le Bénin d’un nouveau Code général des Impôts (CGI). Ce nouveau Code des Impôts est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yenoussi, reçu ce dimanche 23 janvier 2022 dans l’émission «90 minutes pour convaincre» de Radio Bénin, a déclaré qu’il y a effectivement «la taxe sur les services électroniques de 5% dont le champ est étendu maintenant au transfert d’argent».

Selon le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yenoussi, «effectivement, il y a eu la taxe sur les services électroniques de 5% dont le champ est étendu maintenant au transfert d’argent». Mais il fait savoir qu’«il ne s’agit pas de taxer la transaction, de taxer le montant transféré ou le montant retiré». Il a expliqué que lorsque vous faites le transfert ou le retrait d’argent, «la maison de GSM perçoit jusque-là une commission» et que c’est cette «commission qui est taxée à 5% et les 5% sont en dedans et non en dehors». «Nous travaillons avec les sociétés de GSM. On n’a pas fini. On continue pour qu’il n’y ait pas une mauvaise interprétation de la mesure» a-t-il affirmé. Il a dit que les frais de transfert et de retrait ne vont pas augmenter «parce que la taxe est dedans».