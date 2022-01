Selon une annonce qui a été faite par l’organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO), le test a été réalisé ce 12 janvier. A en croire les précisions apportées sur cette activité, il s’agit du tir du missile supersonique BrahMos depuis le destroyer de la marine indienne INS Vishakhapatnam.

Il atteint sa cible avec succès

L’organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a indiqué que le missile mer-mer a atteint avec succès sa cible. On retient des caractéristiques de ce missile qu’il vole à une vitesse trois fois plus que celle du son. Il est à même de transporter à la fois une ogive conventionnelle et nucléaire de 300 kilogrammes selon le DRDO.

« La robustesse de la préparation à la mission de la Marine indienne est reconfirmée aujourd’hui après le lancement réussi de la version avancée du missile BrahMos de l’INS Vishakhapatnam », s’est réjoui dans une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh.

La Chine teste un missile hypersonique

Notons qu’avant l’Inde, la Chine avait également effectué un test pareil. Selon une publication qui a été faite par le quotidien économique Wall Street Journal Chine a testé cet été un missile hypersonique capable de lancer un autre projectile. Il s’agit d’une technologie qui dépasse cette que possèdent d’autres puissances militaires.