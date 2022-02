Le décès de la chanteuse béninoise « Vivi l’Internationale » continue de susciter des réactions dans le monde artistique et même politique. Anna Téko, Sagbohan Danialou et charlemagne Yankoty, actuel maire de Porto-Novo, lui ont rendu hommage. La chanteuse Gospel Anna Téko a salué la mémoire d’une artiste dont les chansons ont « marqué notre pays le Bénin à des moments cruciaux durant lesquels tout le monde avait soif de la paix, de l’unité et de l’évolution les mains dans les mains ».

« Guerrière et camarade de luttes, tu inspirais joie, bonheur et respect »

Anna Teko appréciait beaucoup les morceaux de la disparue. Selon ses dires, elle éprouvait « du plaisir depuis de nombreuses années, à se saisir du micro et à interpréter ses œuvres conciliatrices ». Sagbohan Danialou, un autre monument de la musique béninoise a aussi eu quelques mots pour celle qu’il appelle sa « camarade de luttes ». « Très chère Vivi…Guerrière et camarade de luttes, tu inspirais joie, bonheur et respect. Vas en paix. Mais tu demeureras toujours dans nos mémoires » écrit-il dans un message d’adieu à l’artiste.

« Vaillante et intrépide amazone, artisane de la paix » .

Le maire de Porto- Novo Charlemagne Yankoty a quant à lui, rendu hommage à une « vaillante et intrépide amazone, artisane de la paix » . il se rappelle de sa dernière rencontre avec la chanteuse en mars 2021. « J’ai eu le plaisir de lui rendre (visite) en mars 2021 à la faveur de la fête des mères. Nos échanges sont encore frais dans ma mémoire et me convainquent que le Bénin vient de perdre un apôtre de la paix, une icône de la musique, une bonne mère. Je salue l’artiste et toutes ses œuvres et je m’incline devant sa mémoire » a écrit l’édile dans une publication sur sa page Facebook.

