Le samedi 19 février 2022, l’ex-premier ministre de l’ancien président Boni Yayi, Lionel Zinsou était aux côtés du président de la République, Patrice Talon lors du vernissage de l’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey au Palais de la Marina. Interviewé sur Rfi ce mardi 22 février 2022, l’ancien ministre des Finances et opposant à Patrice Talon et soutien inconditionnel de Lionel Zinsou à la présidentielle de 2016, Komi Koutché a eu des mots durs envers l’économiste Franco-Béninois. Il a déclaré que pour lui et «la majorité des Béninois, Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise».

L’ancien ministre des Finances en exil aux Etats-Unis a profité de l’occasion qui lui est offerte pour accuser l’ancien challenger de Patrice Talon d’avoir tourné dos à l’opposition. «Lionel Zinsou aurait pu être le chef charismatique de l’opposition, mais depuis qu’il est parti, il n’a plus jamais fait signe, nous ne l’avons plus jamais vu dans un combat de l’opposition et ce qui vient de se passer n’a pas quelques choses d’important » a reproché Komi Koutché avant de marteler que «C’est un objet volant non identifiable».

Il faut signaler que de retour de Bruxelles le vendredi 18 février 2022, Patrice Talon a pris le même vol que Lionel Zinsou avant que ce dernier ne fasse une apparition à la Présidence de la République au vernissage de l’exposition des 26 œuvres culturelles. Lionel Zinsou a estimé que l’«événement culturel de cette portée est au-dessus de toute controverse politique» et «de toutes les querelles» et que «c’est une preuve de la maturité».

