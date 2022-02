Au Bénin, l’Association des vendeurs d’essence frelatée communément appelée « Kpayo » est secouée par une crise interne. Le président Henri Assogba aurait été destitué il y a quelques semaines, selon les sources concordantes. Sylvère Kakanakou, un membre de l’association affirme pourtant le contraire. Il était hier mercredi 16 février sur le plateau de l’émission « Actu Matin » diffusée par la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. A l’en croire, Henri Assogba n’a jamais été destitué. Ce qui s’est réellement passé d’après lui, c’est qu’un groupe d’individus membres de l’association, a décidé son propre chef, que Henri Assogba, n’était désormais plus le président.

« Leur problème, c’est de créer la décision »

Il l’accuse d’être un égoïste, réfractaire à la collaboration avec tous les acteurs du secteur. Sylvère Kakanakou informe que des réunions ont été convoquées pour dialoguer avec les mécontents, mais ils ont toujours brillé par leur absence à ces séances. L’invité d’Actu Matin pense foncièrement que ces membres sont animés d’un esprit de division. « Leur problème, c’est de créer la décision » accuse M Kakanakou.

Il estime qu’on ne saurait destituer un président de la sorte sans aucune raison. De plus, ce dernier tire sa légitimité d’une assemblée générale qui l’a porté à la tête de l’association. L’homme ne désespère pas et promet œuvrer pour que les mécontents entendent raison même si ceux-ci restent camper sur leur position et ne laissent pour l’ instant aucune place au dialogue. « Il n’y aura pas de division au sein de l’association » a-t-il promis.

