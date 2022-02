Un Malien déposé en prison pour trafic de drogue après sa présentation, ce mercredi 16 février 2022, au Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou. Son procès est prévu pour le 22 mars 2022.

Selon Frissons radio, un Malien a été interpellé à l’aéroport international «Cardinal Bernardin Gantin» de Cotonou pour trafic de drogue. Il a été présenté, ce mercredi 16 février 2022, au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou. Après son audition par le procureur spécial de la CRIET, il a été placé en détention provisoire à la prison civile de Missérété en attendant son procès prévu pour le 22 mars 2022.

Il faut signaler que le mis en cause revenait de la Guinée Equatoriale avec escale à Cotonou. Des comprimés d’amphétamine ont été retrouvés dans ses bagages après des fouilles minutieuses effectuées par les services compétents en charge de faire ce travail de contrôle.Rappelons que les changements observés tout récemment à la douane de l’aéroport de Cotonou permettent aux éléments de cette structure de redoubler encore plus de vigilance pour interpeller les trafiquants de drogue et des personnes qui transportent des marchandises illicites.

