Entre Samuel Eto’o et le gouvernement camerounais, le torchon brûle. Et pour cause, les propos incendiaires des autorités camerounaises concernant le président de la Fecafoot font le tour de la toile. Entre Samuel Eto’o et le ministre des sports Narcisse Mouelle Kombi, ce n’est plus la lune de miel. Le gouvernement semble-t-il veut conserver l’entraîneur actuel Toni Conceiçao, alors que Samuel Eto’o penche plus, selon certaines sources pour Rigobert Song, ancien joueur vedette.

Lorsque le gouvernement camerounais a annoncé vouloir conserver Toni Conceiçao, Samuel Eto’o a juste laissé entendre qu’il se donnait 72h pour y réfléchir. Une réaction qui a ulcéré le gouvernement à telle enseigne que le secrétaire général du ministère de la Communication, Félix Zogo s’est laissé à des commentaires désobligeants sur Samuel Eto, allant jusqu’à laisser entendre qu’il ne serait pas fait pour le poste. « Tout ce à quoi il a touché depuis sa sortie des terrains s’est soldé par un échec. Il a été capitaine de l’équipe nationale, on sait ce qu’il en est advenu : 2010 en Afrique du Sud, 2014 au Brésil. Il nous a amené deux playboys ici en la personne de Seedorf (ex-sélectionneur, ndlr) et Kluivert. On sait ce qu’il en est advenu… » a laissé entendre M. Zogo

Abordant le cas de Rigobert Song, il a ajouté de manière laconique : « Le nom qui est sorti… De vous à moi, quels sont ses acquis ? Cet ancien capitaine nous l’adorons, mais de là à être l’entraîneur des Lions, ça prouve encore que, si jamais il s’avère que le président de la Fecafoot y pensait, cela prouve qu’il n’est pas à sa place. Il n’a encore rien compris de la gestion des enjeux du football … Il est encore temps pour le président de se rattraper. Qu’il aille rencontrer le ministre, qui est son patron, et qu’il parle avec lui. » . Une situation inédite qui montre la crispation des deux camps.

