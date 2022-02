Le monde syndical en ébullition. Face aux problèmes auxquels le pays est confronté notamment la cherté de vie, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) organise le 25 février 2022 un meeting de protestation à la bourse du travail de Cotonou. C’est à travers une déclaration en date du 15 février 2022 que le Secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo l’a annoncée.

Pour le premier responsable de la CSTB, le gouvernement du Président Patrice Talon n’a pas comblé les attentes de la population notamment des travailleurs avec sa gouvernance économique. Il a déclaré que la faim est généralisée au niveau des travailleurs et que la jeunesse est désespérée avec le manque d’emploi. Il a dénoncé entre autres la destruction des entreprises publiques, parapubliques et privées, la remise en cause des droits économiques acquis et la non augmentation des salaires depuis 2014. Selon le Secrétaire général de la CSTB, à travers le Programme d’ Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026, «le gouvernement poursuit et corse cette gouvernance de faim généralisée ».

Kassa Mampo en veut pour preuve, «l’abattement des salaires , la kyrielle de taxes sur les produits de première nécessité, la hausse des prix des produits pétroliers, de l’électricité, de l’eau et les licenciements massifs programmés déguisés en «départ volontaire », comme c’est le cas à la SBEE, le maintien et l’élargissement du mode esclavagiste d’emploi des travailleurs sous le statut d’Aspirant». Il n’a pas manquer d’ajouter l’insécurité alimentaire et celle des personnes et des biens. C’est donc à cause de tous ces maux cités ci-dessus, que la CSTB annonce organiser un meeting le vendredi 25 février 2022 à Cotonou à la bourse de travail. Il faut signaler également que d’autres Centrales et Confédérations organisent ce vendredi 18 février 2022 un géant meeting à la bourse du travail de Cotonou toujours pour protester contre la cherté de la vie.

