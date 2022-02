Une vidéo de l’ancien premier ministre français Edouard Philippe fait le tour de la toile depuis quelques heures. On peut y voir l’homme politique français aborder deux sujets d’actualité majeurs de ces dernières années. Edouard Philippe a-t-il des dons de voyance ? C’est la question que se posent des internautes amusés et pantois face aux déclarations du ministre d’alors dans cette vidéo datant de 2018.

« Je me dis, peut-être que dans 5 ans on me reprochera de ne pas avoir augmenté les efforts dans la recherche médicale parce qu’il y aura un virus qu’on n’a pas vu venir, tu vois ? Tu peux prendre le pari là-dessus ? Peut-être que dans 5 ans, quelqu’un viendra me dire ‘Mais vous n’avez pas vu que les russes allaient envahir la Pologne ? Non mais, je dis n’importe quoi, mais tu peux faire le pari que dans les 10 ans qui viennent on n’aura pas un risque sur notre sécurité ? Je parle d’un risque sérieux. » a déclaré Edouard Philippe, tout en avouant lui-même qu’il exagérait peut-être un peu. Deux ans plus tard, le covid-19 fera surface et 4 ans plus tard la Russie mènera l’une des plus grandes offensives militaires après la seconde guerre mondiale.

En 2018, deux ans avant le covid, Édouard Philippe évoquait l’hypothèse d’un « virus qu’on n’aura pas vu venir ».



Quelques secondes plus tard, il parle d’une potentielle menace de Vladimir Poutine. Troublant de prémonition. #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineWar pic.twitter.com/PbkU5HKon4 — Pierre Barbin (@pierre_bbn) February 26, 2022

