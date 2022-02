Alexeï Navalny continue de faire parler de lui. Demain mardi s’ouvre un autre procès dans lequel il est accusé d’«escroquerie» et d’«outrage» à un magistrat. L’opposant au pouvoir russe qui est emprisonné depuis plusieurs mois risque plusieurs années supplémentaires à sa peine actuelle. A quelques heures de l’ouverture de son procès, sa femme Ioulia Navalnaïa a réagi sur son compte Instagram et a attaqué directement le Kremlin.

Ioulia Navalnaïa, l’épouse de l’opposant russe Alexeï Navalny est très en colère. A travers un post sur son compte officiel Instagram, elle a dénoncé les nouvelles poursuites contre son mari les qualifiant d’«illégales» et de «malhonnêtes». Pour la femme de Navalny, le Kremlin a peur de l’opposant. «Les gens au Kremlin ont tellement peur de lui qu’il va être le premier homme en Russie à être jugé directement de sa prison. Ils veulent le cacher à la vue de tous, de ses soutiens et des journalistes», a écrit Ioulia Navalnaïa qui exige qu’on l’autorise à assister au procès de son mari. «Ecoutez, bande de lâches et de crapules ! J’exige qu’on me laisse assister au procès de mon mari, j’en ai parfaitement ce droit», réclame la femme de Navalny.

