Les élections législatives prochaines arrivent à grands pas avec l’incertitude de voir tout le gotha politique béninois y prendre part. A défaut d’y voir clair, on peut cependant se permettre de conjecturer sur la participation de l’opposition. S’il y a un point sur lequel tout le monde s’accorde à propos de la situation politique au Bénin, c’est que sous le mandat du président Talon, l’opposition a été réduite à sa plus simple expression.

Conséquences : les partis politiques d’opposition n’ont pas pu participer aux élections communales et législatives. Et quand on parle d’ opposition au Bénin, il y a celle officielle incarnée par le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de Paul Hounkpè que certains qualifient de marionnette et de faire-valoir du président Patrice Talon. Sauf surprise de dernière minute, ce parti participera aux élections de janvier prochain. Mais son emprise sur les populations est trop faible pour empêcher les partis politiques de la mouvance de faire un bon score. Puis, il y a les autres : les Démocrates du président Éric Houndètè, Restaurer l’espoir de Candide Azanaï et consorts.

Tous regroupés dans une alliance dénommée la Résistance nationale. C’est l’aile dure de l’opposition. Leur sort est incertain. Car, depuis la dernière élection présidentielle on ne les entend plus et on ne les voit plus à part quelques sorties médiatiques sur les réseaux sociaux. Il faut quand même reconnaître que les coups de boutoir du pouvoir en place ont fini par avoir raison de ces dirigeants. Leurs ardeurs ont été émoussées par les arrestations et les condamnations de leurs leaders de prou que sont le professeur Joël Aïvo, Mme Réckyath Madougou et consorts. D’autres ont tout simplement décidé de se mélanger à la foule des anonymes, en attendant des jours meilleurs. Dans tous les cas, ce silence et cette inactivité laissent penser que l’opposition est entrain soit de préparer sous les radars son come-back, soit qu’elle n’est pas intéressée par ces élections. Mais en face, la mouvance présidentielle ne croise pas les bras. On continue de peaufiner des stratégies au cas où.

Élections inclusives

La perspective la plus positive qui s’offre c’est l’ouverture de la compétition à tout le monde. Dans ce cas et à priori les partis les Démocrates et Restaurer l’espoir pourraient y accéder puisqu’ils détiennent le récépissé principalement. Les difficultés pour la confection d’une liste de candidats ne devrait pas leur poser également pas de problème significatif. Encore moins les ressources financières pour régler les frais de campagne électorale. Toutefois, pour l’heure rien n’indique que la participation de l’aile dure de l’opposition sera validée par les institutions en charge des élections. À suivre donc !

