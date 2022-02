François Hollande qui présidait la France à l’époque de la signature des accords de Minsk, estime que la guerre en Ukraine peut toujours être évitée et soutient les efforts diplomatiques à cet égard de son successeur Emmanuel Macron. C’est ce qu’il a déclaré en direct de la chaîne BFM TV mardi.« Non », a répondu M. Hollande lorsqu’on lui a demandé si on pouvait dire qu’une guerre avait commencé en Ukraine. « La guerre peut toujours être évitée. Une guerre est une confrontation sur le champ de bataille, lors que des troupes mènent une offensive, et en particulier lorsqu’il y a des victimes parmi les civils ».

François Hollande a décrit la décision du président russe Vladimir Poutine de reconnaître les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) comme un « acte de force ». Il a exprimé l’avis qu’il fallait « toujours chercher une voie diplomatique jusqu’à ce qu’on s’en écarte, comme c’était le cas hier ». Dans le même temps, l’ancien président français a appelé à la poursuite des négociations « jusqu’à ce que l’Ukraine rétablisse sa souveraineté ».

Vladimir Poutine a annoncé le 21 février la reconnaissance de la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Il a également signé des accords d’amitié, de coopération et d’entraide avec les dirigeants de ces dernières. Plus tard, il a chargé les ministères des Affaires étrangères et de la Défense d’établir les relations diplomatiques avec les républiques et d’assurer le maintien de la paix sur leur territoire.

Applis LNT : Android - Iphone