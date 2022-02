Au milieu des tensions suscitées par une éventuelle invasion de l’Ukraine, des avions russes ont intercepté des avions de patrouille de la marine américaine de manière « non professionnelle » à trois reprises au cours du week-end, lors d’un incident à moins de deux mètres d’un avion américain, ont déclaré mercredi des responsables du Pentagone. Selon la Marine, il s’agit des avions américains P-8A fabriqués par Boeing et qui sont conçus pour la guerre anti-sous-marine et anti-surface ainsi que pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

« Les équipages de conduite américains volaient dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Méditerranée au moment de ces interceptions », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le capitaine Mike Kafka, dans un communiqué mercredi. Un responsable américain a déclaré qu’il n’était pas clair s’il y avait un lien avec les exercices navals russes à grande échelle qui se déroulaient en mer Noire. Les incidents se sont tous produits dans la même zone générale de la Méditerranée orientale pendant plusieurs jours, a déclaré un responsable américain.

Les États-Unis continueront d’opérer

Les États-Unis ont utilisé les voies diplomatiques pour faire part de leurs préoccupations aux responsables russes, a déclaré Kafka. « Bien que personne n’ait été blessé, des interactions comme celles-ci peuvent être source de malentendus et d’erreurs susceptibles d’aboutir à des conséquences plus graves », a-t-il ajouté. « Les États-Unis continueront d’opérer en toute sécurité, de manière professionnelle et conformément au droit international dans les eaux et l’espace aérien internationaux », a déclaré Kafka. « Nous attendons de la Russie qu’elle fasse de même », a déclaré le porte-parole.

Applis LNT : Android - Iphone