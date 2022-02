Une étude réalisée par le chercheur français Ludovic Slimak et son équipe vient remettre en cause les informations jusqu’ici connues sur Homo sapiens. Le document de 130 pages publié mercredi 9 février 2022 dans la revue Sciences Advences, démontre que l’« Homo Sapiens » a fait son apparition en Europe beaucoup plus tôt qu’on ne le pense. Il aurait occupé durant plusieurs décennies la vallée du Rhône des années auparavant.

« Nous sommes en mesure d’affirmer grâce à nos travaux que Sapiens arrive en Europe continentale, et plus précisément dans la vallée du Rhône, dès 54.000 ans au moins, et qu’il occupe durant 40 ans environ un site colonisé par Néandertal à peine un an plus tôt », a expliqué le scientifique français suite à l’étude qu’il a réalisée avec son équipe. Les travaux de recherche auront duré presque un quart de siècle dans la grotte Mandrin.

Des éléments indiscutables selon le chercheur

Il s’agit en effet de plusieurs années de fouilles dans l’abri rocheux situé dans la commune de Malataverne, dans la Drôme. Pour le scientifique chercheur au CNRS et à l’Université Toulouse-Jean Jaurès, il s’agit d’éléments indiscutables qui sont basés sur des restes humains. Il met notamment l’accent sur l’analyse qui a été faite d’une dent qui a permis d’identifier son appartenance à un humain moderne archaïque. « Nous pensions qu’Homo sapiens était arrivé quelque part en 42.000 et 45.000 ans et qu’il avait remplacé les populations établies sur le territoire depuis des centaines de millénaires », fait notamment remarquer l’étude.

