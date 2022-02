La Russie n’a pas tardé à réagir aux sanctions qui ont été prononcées contre elle par les autorités britanniques. En effet, selon une annonce qui a été faite, tous les avions liés au Royaume-Uni sont interdits d’accès au ciel russe. On retient des détails faits de cette annonce du régulateur russe qu’il s’agit des avions «appartenant, loués ou exploités par une personne liée à la Grande-Bretagne». Les vols qui transitent au-dessus du territoire russe sont également visés par la nouvelle restriction imposée.

Rappelons que ces différentes mesures interviennent suite à la sanction prise par la Grande Bretagne contre la compagnie aérienne russe Aeroflot en réaction à l’invasion russe de l’Ukraine. La structure est interdite de desservir le Royaume-Uni. Pour l’heure, les compagnies britanniques ont annulé tous les vols en partance vers la Russie.

Une salve de sanctions

«Nous avons pris la décision d’annuler aujourd’hui la liaison aérienne que nous avons à destination de Moscou» et de «rediriger les vols vers Singapour et Delhi pour ne pas survoler la Russie», a déclaré le responsable du groupe aérien IAG suite à l’annonce de la décision russe. Notons qu’en plus de la Grande Bretagne, nombreux sont les pays occidentaux qui ont dirigé contre la Russie une salve de sanctions toujours à cause de l’attaque de l’Ukraine.

