Le rappeur emblématique américain Kanye West qui se fait depuis quelque temps Ye supporte très mal la séparation d’avec sa compagne Kim Kardashian. Depuis l’annonce de la liaison de cette dernière avec l’humoriste Pete Davidson, les choses semblent encore plus se compliquer. Le rappeur part très souvent dans des accusations, des menaces et des calomnies envers le petit ami de son ex.

Il avait par exemple affirmé que Pete Davidson avait le SIDA et tentait de contaminer un maximum de personnes, avant d’appeler quelques semaines plus tard Dieu à son aide pour réconcilier son couple. Cette fois-ci, il s’en prend directement à Hillary Clinton qu’il accuse d’avoir eu une liaison avec Pete Davidson. Dans une nouvelle diatribe sur la toile, il s’en est pris à Pete en postant une photo avec un commentaire insultant : « Je me demande si instagram va fermer mon compte parce que je m’en prend à l’ex-petit ami de Hillary Clinton ». Un commentaire qui n’a pas échappé à la vigilance des internautes et de la presse américaine.

Le rappeur a depuis supprimé ses posts mais a affirmé qu’il n’avait pas été piraté, laissant penser qu’il a fait ces posts de son propre gré. Sur des posts également supprimés, Kanye West a critiqué ce « groupe de personnes qui dirigent les médias et les élections », rappelant des commentaires de l’ancien président Donald Trump (qu’il avait soutenu lors de son mandat).

