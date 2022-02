Une nouvelle découverte a été faite dans l’espace. En effet, des astronomes ont découvert une nouvelle planète, Proxima d, qui orbite autour de l’étoile Proxima du centaure, qui est la plus proche de notre système solaire. Les résultats de l’étude ont été publiés dans un article paru hier jeudi 10 février 2022, dans le magazine scientifique européen Astronomy and Astophysics.

Un signal avait été soupçonné lors de la découverte des autres planètes

Il faut dire que la planète Proxima d est à une distance de 4 millions de kilomètres de l’étoile Proxima du Centaure et a été découverte après deux autres tournant toujours autour de ce dernier.Il s’agit de Proxima a et Proxima b. Dans une interview accordée à un média français, Baptiste Lavie, membre de l’équipe utilisant le télescope (VLT) et chercheur du département d’astronomie de l’Université de Genève, a confié qu’un signal avait été soupçonné, au moment où ces dernières ont été découvertes. Mais à cause du faible signal, les astronomes ont continué leurs observations. Cela leur a donc permis de confirmer qu’il y avait une variation de la vitesse de l’étoile, estimée à 1,4km/h et due à une planète proche. Les chercheurs ont également pu déterminer que la planète Proxima d enclenche sa révolution en cinq jours.

Une « découverte extrêmement importante »

Notons que l’étoile Proxima du Centaure n’est pas sur le même plan que son exoplanète Proxima d. Il s’agit d’une contrainte qui a poussé les scientifiques à utiliser la méthode des vitesses radiales, qui avait permis de trouver Proxima b et Proxima c. Dans un communiqué de l’Observatoire européen austral (ESO), Pedro Figuiera, responsable du grand télescope (VLT) a estimé que : «Cette découverte extrêmement importante montre le potentiel de la méthode des vitesses radiales à révéler des populations de planètes légères, comme la nôtre, qui seraient les plus abondantes de notre galaxie et susceptibles d’abriter la vie». Pour rappel, les planètes Proxima b et Proxima c avaient été découvertes, il y a quelques années. La première a une masse similaire à celle de la planète Terre et se trouve dans la zone « habitable ».

Applis LNT : Android - Iphone