Les coûts estimés par les opérateurs américains pour retirer et remplacer les équipements réseau à risque des fournisseurs chinois ont grimpé en flèche à 5,6 milliards de dollars. Ce montant a été communiqué après un examen initial des demandes de remboursement dans le cadre du programme de la Commission fédérale des communications (FCC). Cela représente bien plus que les 1,9 milliard de dollars déjà alloués par le Congrès pour financer le processus.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré que 181 opérateurs avaient soumis des demandes de remboursement initiales totalisant environ 5,6 milliards de dollars. Les opérateurs sont tenus de retirer et de remplacer les équipements réseau existants de Huawei et de ZTE après que les fournisseurs ont été considérés comme des risques pour la sécurité nationale. Fin 2020, le Congrès a réservé environ 1,9 milliard de dollars pour financer et mener à bien l’effort en vertu de la loi de 2019 sur les communications sécurisées et fiables.

Une demande initiale de 1,83 milliard de dollars

Les estimations préliminaires étaient inférieures de plusieurs milliards de dollars et sont intervenues après que la FCC a publié un avis public en septembre 2020 répertoriant environ 51 entreprises qui ont participé au processus de collecte de données d’extraction et de remplacement pour identifier les engins non sécurisés et les estimations de coûts associées à l’installation et au retrait d’équipements dans leurs réseaux. Sur la base de la collecte de données auprès des fournisseurs qui devraient postuler, la FCC avait déclaré que tous les déclarants avaient indiqué qu’il pourrait en coûter environ 1,83 milliard de dollars pour échanger les équipements Huawei et ZTE.

« Montrer la voie sur la sécurité 5G«

Fin octobre, la FCC a ouvert la fenêtre de dépôt du programme de remboursement, qui s’applique aux fournisseurs de services sans fil et filaires et s’est clôturée le 28 janvier. Rosenworcel a déclaré qu’il y avait encore du travail à faire pour examiner les candidatures. Elle avait noté toutefois, qu’elle « avait hâte de travailler avec le Congrès afin de m’assurer qu’il y aura suffisamment de fonds pour ce programme qui permet d’avancer les objectifs sécuritaires du Congrès et de s’assurer que l’Amérique continuera de montrer la voie sur la sécurité 5G ».

Comme la FCC a désigné Huawei et ZTE comme risques pour la sécurité nationale, elle a également interdit en 2019 aux fournisseurs de services d’exploiter l’argent du Fonds de service universel (USF) pour acheter ou entretenir des équipements et des services auprès des fournisseurs. Les deux opérateurs chinois sont soupçonnés de liens avec le Parti Communiste Chinois au pouvoir. En Chine, les lois obligent les grandes entreprises à collaborer avec les autorités sur demande.

