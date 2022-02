(TASS) Les sanctions imposées contre la Russie en 2014 font perdre à l’Allemagne 5 milliards d’euros tous les ans, soit 0,16% de son PIB, à cause de la réduction de sa production. C’est ce qu’a annoncé vendredi la directrice du département de l’économie internationale de l’Institut des recherches économiques Ifo, Lisandra Flach.

« Les sanctions imposées en raison du rattachement de la Crimée réduisent la production en Allemagne de 5 milliards d’euros par an. C’est 0,16% du PIB allemand« , a indiqué Lisandra Flach. Or, selon elle, le préjudice subi par la Russie est encore plus important. Ses pertes sont estimées à 1,2% de son PIB. « Les nouvelles sanctions peuvent créer un impact supplémentaire sur l’économie allemande, et un impact encore plus important sur l’économie russe« , a conclu la représentante de l’Ifo, Lisandra Flach.

