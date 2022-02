Les 5 étudiants placés sous mandat de dépôt pour «coups et blessures volontaires réciproques» le 29 décembre 2021 dans l’affaire de la bagarre sanglante à l’Université d’Abomey Calavi (UAC) ont été mis en liberté provisoire ce lundi 31 janvier 2022. Selon Frissons Radio, le procès qui s’est ouvert ce lundi 31 janvier 2022 au tribunal d’Abomey Calavi a été renvoyé au 4 avril 2022 pour les réquisitions et plaidoiries. Le président, le vice-président, le Secrétaire général de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB), l’ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et un autre étudiant recouvrent donc provisoirement leur liberté ce lundi 31 janvier 2022.

Il faut rappeler que le mardi 14 décembre 2021, il y a eu sur le campus de l’Université d’Abomey (Uac) une bagarre sanglante entre certains étudiants de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB). Cette bagarre a engendré des blessés graves. Ayant appris ce qui s’est passé sur le campus, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Madame Eléonore Yayi Ladékan a, dans un communiqué, exprimé sa désapprobation vis-à-vis du comportement des étudiants et a instruit le Recteur de l’UAC «à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les auteurs desdits actes de vandalisme afin que force reste à la loi».

Dans la foulée de ce communiqué, la police a procédé à des arrestations puis les suspects ont été interpellés et présentés au Procureur de la République qui les a auditionnés et placés sous mandat de dépôt le mercredi 29 décembre 2021. A l’origine de la bagarre, c’est une question de leadership entre les responsables de la FNEB et de l’UNSEB.