Jeudi, les gardes-frontières de l’île aux serpents en Ukraine ont adressé un message de défi à un navire de guerre russe qui leur exigeait de se rendre ou ils seront attaqués. La réponse des gardes à la demande a été héroïque : « Navire russe, va te faire foutre ». La vidéo de la rencontre est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir été partagée par un média ukrainien. Un responsable ukrainien a confirmé son authenticité.

Dans la vidéo de l’incident, on peut entendre le navire qui approche avertir les gardes-frontières. « Je suis un navire de guerre russe », a déclaré la personne lors d’un appel à l’île. « Je vous demande de déposer les armes et de vous rendre pour éviter des effusions de sang et des morts inutiles. Sinon, vous serez bombardé ». Après une brève discussion entre les gardes, l’un d’eux demande : « Est-ce que je devrais lui dire d’aller se faire foutre ? » Ses compagnons lui répondent par oui. Le soldat monte le volume de son haut-parleur et répond : « Navire russe, va te faire foutre ».

« Ils sont morts en héros »

Les 13 gardes ont été tués après que la Russie ait alors ouvert le feu sur l’île. Le soir, le président ukrainien a salué la mémoire des soldats affirmant qu’ils seraient décorés à titre posthume de la médaille de « héros d’Ukraine », la plus haute distinction militaire ukrainienne. « Ils sont morts en héros », a déclaré le président Zelensky. Selon des bilans provisoires de la première journée des affrontements entre armées russes et ukrainiennes, des dizaines de soldats ont été tués. L’attention se porte maintenant sur la capitale, Kiev, alors que les forces russes se rapprochent de la zone peuplée.

L’Ukraine est « laissée seule »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi dans un discours que l’Ukraine était « laissée seule » pour se défendre contre l’invasion russe. Bien que les dirigeant mondiaux ont annoncé leurs soutiens morale, financiers et matériel à l’Ukraine, aucun d’entre eux, ni même l’Otan n’a encore décidé d’envoyer des soldats dans le pays pour combattre. Ils ont tous refusé.

