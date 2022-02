Placée en suspension depuis 2018 dans un couvent, la sœur Mary Margaret Kreuper, principale de l’école catholique privée Saint James a été condamnée lundi 7 février à un an de prison pour détournement de fond. Son avocat plaide pour une dépendance aux jeux de hasards.

Un audit réalisé à la demande de l’archidiocèse de Los Angeles l’année dernière a prouvé que la Sœur Mary Margaret Kreuper, principale de l’école catholique privée Saint James à Torrance dans le sud de Los Angeles, a puisé volontairement dans les caisses de son école pour flamber au casino et s’offrir des séjours touristiques coûteux. Sur le point d’être découverte, la désormais ex principale de l’école catholique est même allée jusqu’à demander à ses subordonnés de détruire certains documents compromettants.

Un acte frauduleux qu’elle justifie par le fait de son faible salaire vis-à-vis de celui des prêtes. Devant le tribunal, la nonne a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « J’ai péché, j’ai enfreint la loi et je n’ai pas d’excuse. (…) Une violation de ses vœux, des commandements, de la loi et par-dessus tout de la confiance sacrée que tant de gens avaient placé en moi », s’est-elle exprimée en admettant sa culpabilité.

Les chèques et autres versements destinés à l’école détournés font un total de plus de 800 000 dollars. A la suite de la plaidoirie de son avocat, Mark Byrne, l’accusée pourrait purger sa peine d’un an dans un couvent et non dans une prison.

