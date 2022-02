Deux élus républicains enquêtant sur le rôle de l’ancien président américain Donald Trump, dans l’assaut du capitole qui a eu lieu le mercredi 06 janvier 2021, ont été sanctionnés. Il s’agit en effet, des élus à la Chambre des représentants Liz Cheney et Adam Kinzinger. Ces derniers ont été sanctionnés lors d’une réunion en congrès du parti conservateur dans l’Etat américain de l’Utah.

Une attitude « destruct(rice) »

Les républicains présents à cette rencontre ont voté une motion de censure surtout symbolique contre les deux élus. Ils reprochent à Adam Kinzinger et à Liz Cheney d’avoir une attitude « destruct(rice) pour la Chambre des représentants, le parti républicain et notre république ». Par ailleurs, le parti conservateur ne voit rien de mal aux agissements des partisans de Donald Trump, le 06 janvier 2021. Ainsi, il a estimé que ces derniers exprimaient de manière légitime leur point de vue politique. Un peu avant le vote, la représentante a déploré le fait que les dirigeants du Grand Old Part (GOP), soient les partisans d’une personne qui dit avoir essayé de renverser une élection présidentielle.

Elle a toujours montré être contre Donald Trump

Notons que Liz Cheney est la représentante républicaine pour le Wyoming, tandis qu’Adam Kinzinger est membre de la Chambre basse du Congrès pour l’Illinois. A plusieurs reprises, ils ont montré qu’ils n’approuvaient pas les agissements du prédécesseur de Joe Biden. Suite à l’assaut du capitole, ils ont affiché leur position contre l’ex-chef de l’Etat. Pour rappel, Liz Cheney, fille de l’ancien président américain Dick Cheney, a toujours montré qu’elle était contre Donald Trump, même s’ils font partie du même camp politique. Ses positions ont été également critiquées par ce dernier, qui l’a plusieurs fois accusé de ne pas être loyale.

