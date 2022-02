Les mercenaires de la société militaire privée russe wagner, se sont faits une mauvaise réputation sur la scène internationale. En effet, ces derniers déployés sur le continent africain notamment en Centrafrique, sont accusés de violations à l’encontre des communautés et des individus.

Des allégations ont été rejetées par Bamako

Dans un rapport, des experts des Nations Unies avaient indiqué : « Nous sommes extrêmement préoccupés par les actes d’intimidation et les récentes informations faisant état de harcèlement violent commis par le personnel militaire et de sécurité privé à l’encontre d’individus et de communautés ». L’année dernière, les occidentaux avaient accusé les autorités maliennes actuellement au pouvoir d’avoir fait recours aux mercenaires du groupe Wagner. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian avait aussi affirmé qu’il y a plus d’un millier de mercenaires du groupe Wagner au Mali. Même si la France et les Etats-Unis ont confirmé cette présence, ces allégations ont été rejetées par Bamako, qui affirme ne travailler qu’avec l’Etat russe.

Vladimir Poutine « a fait venir des mercenaires d’Afrique »

Alors que la guerre continue en Ukraine, une information du média britannique le Times fait cas d’une intervention de la société privée russe pour le compte du président russe Vladimir Poutine. D’après la source, le groupe militaire qui comprend plus de 400 militaires se dirige vers la capitale ukrainienne Kiev, avec pour mission de tuer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son gouvernement. A en croire le Times, Vladimir Poutine« a fait venir des mercenaires d’Afrique il y a cinq semaines pour une mission visant à déc*p*ter le gouvernement de Zelensky en échange d’une belle prime financière ».

