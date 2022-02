La crise ukrainienne a atteint un nouveau point le jeudi 24 février 2022, depuis que les troupes russes ont commencé à marcher sur le sol ukrainien, en dépit des menaces de sanctions notamment des Etats-Unis. Cette action militaire de la Russie a été fortement condamnée par plusieurs pays dont la France, la Grande-Bretagne et les USA.

« Obliger la Russie à rendre des comptes »

Suite à l’envoi des soldats russes en Ukraine, le locataire de la Maison Blanche avait annoncé de dures sanctions contre la Russie. « J’ai rencontré mes collègues du G7 ce matin pour discuter de l’attaque injustifiée du président [russe Vladimir] Poutine contre l’Ukraine, et nous avons convenu d’aller de l’avant avec des sanctions dévastatrices et d’autres mesures économiques pour obliger la Russie à rendre des comptes. Nous sommes aux côtés du courageux peuple ukrainien » avait déclaré Joe Biden. Il n’a pas fallu longtemps pour que le président russe Vladimir Poutine fasse part de son intention de voir l’actuel gouvernement ukrainien être renversé.

Une proposition faite par les USA

S’adressant à l’armée ukrainienne, le chef du Kremlin a déclaré : « Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier avec vous qu’avec la bande de nazis et de toxicomanes qui a pris en otage le peuple ukrainien ». Il faut dire que l’Ukraine n’est pas toute seule dans ce conflit qui l’oppose à la Russie. Ainsi, selon les informations de l’agence américaine Associated Press, une proposition d’exfiltration du président Volodymyr Zelensky aurait été faite par les Etats-Unis. Cependant, elle a été rejetée par ce dernier. D’après un haut responsable du renseignement américain, le chef de l’Etat ukrainien aurait répondu : « C’est ici qu’est le combat. J’ai besoin de munitions, pas d’un taxi ».

