Les Ecureuils du Bénin, ont débuté leur stage de préparation pour les éliminatoires de la Can 2023 hier mardi 21 mars à Antalya en Turquie. Parmi les 23 joueurs convoqués, certains ont déjà rejoint le pays de Recep Tayyip Erdogan. Il s’agit notamment d’Olivier Verdon. Le défenseur béninois est content de rejoindre le groupe des écureuils après la dernière élimination aux portes des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et non-participation à la Can Cameroun 2021

« On sait qu’on a déçu le peuple »

Il dit être conscient de la peine que ces défaites ont fait au peuple béninois et affirme que l’équipe travaillera à se racheter. « On sait qu’on a déçu le peuple. On tient à se racheter et ça commence maintenant » a-t-il déclaré. Quant aux matchs amicaux qui auront lieu en Turquie, il les voit plutôt comme des rencontres de préparation pour les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. « Pour nous les matchs à venir ne seront pas des matchs amicaux. Ils nous serviront de préparation pour les éliminatoires de la Can qui arrivent en juin » a-t-il déclaré.

Pour l’instant, deux matchs sont annoncés pour les Ecureuils lors de ce stage. Ils opposeront bien entendu le Bénin au Libéria et au Togo, deux équipes en reconstruction qui n’ont pas pris part à la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Les adversaires sont à la portée du Bénin. Le public sportif aurait peut-être souhaité des challengers de taille, mais le Bénin n’est plus autant convoité qu’en 2019.