L’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral (APEB /Atl-Lit) et celle des départements de l’Ouémé et du Plateau (APEBDOP) ont décidé après une Assemblée générale extraordinaire tenue ce mardi 15 mars 2022 à Cotonou d’augmenter le prix du pain ainsi que le poids du pain. Au lieu de 160 g cédé à 125 FCFA, ce sera désormais 200 g. Ce nouveau format de pain sera vendu à 150 FCFA. C’est une décision de l’association des promoteurs et Exploitants de boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral et celle de l’Ouémé et du Plateau.

«Les Promoteurs de boulangeries n’ont pas le droit d’augmenter le prix du pain» reconnait sur Frissons radio ce mercredi 16 mars 2022 le président Anselme Aguèmon de l’Association des promoteurs et Exploitants de boulangeries de l’Atlantique /Littoral. Selon lui, «les textes leur permettent d’adopter un nouveau grammage prévu dans un arrêté ministériel ». Cette modification induit donc une hausse du prix du pain. Le responsable de APEB /Atl-Lit a affirmé que «le prix de 125 FCFA aujourd’hui ne répond plus» et que les promoteurs de boulangeries se sont appuyés sur l’arrêté ministériel 052/MIC/DC/SGM/DGCI/DPCI du 16 septembre 2008 pour fixer le nouveau prix du pain.

Le président de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral a révélé qu’ «en 2008, la farine coûtait entre 8 mille et 9 mille mais aujourd’hui, la farine de blé est à 28 mille». La flambée du prix de la farine de blé sur le plan international est également une autre raison du réajustement du prix du pain au Bénin. Pour rentrer donc dans leur fonds en attendant que le gouvernement ne vienne à leur rescousse, les promoteurs de boulangeries ont décidé de revoir à la hausse le prix du pain et d’amener le grammage du pain à 200 g .