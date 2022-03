Depuis plus de 30 jours, la Russie est en guerre sur le sol ukrainien après une offensive lancée par le pays de Poutine. Le nombre de victimes s’alourdit de jour en jour. Hier, des pourparlers ont été entamés en Turquie pour essayer de trouver une solution à la crise. Dans ce cadre, la Russie a annoncé qu’elle va réduire ses troupes près de Kiev. Mais il semblerait que sur le terrain ce n’est pas le cas. Plusieurs médias rapportent que les activités russes n’ont pas baissé. Le numéro un ukrainien a réagi d’ailleurs à ce propos.

Hier mardi 29 Mars, le vice-ministre de la Défense Alexander Fomin a déclaré que Moscou avait décidé de « fondamentalement … réduire l’activité militaire en direction de Kiev et de Tchernihiv » pour « accroître la confiance mutuelle et créer les conditions de nouvelles négociations ». Il semblerait que sur le terrain les choses ne se passent pas comme ça puisque plusieurs médias rapportent que les bombardements se poursuivent actuellement malgré la promesse de Moscou de freiner son activité en Ukraine. Vladyslav Astroshenko, le maire de Tchernihiv, a déclaré que les bombardements russes de cette ville s’étaient intensifiés au cours des dernières 24 heures

Selon l’autorité, plus de 100 000 personnes sont piégées à l’intérieur de la commune avec juste assez de la nourriture et de fournitures médicales pour durer environ une semaine. « C’est une nouvelle confirmation que la Russie ment toujours« , a-t-il déclaré à CNN. « Ils ont en fait augmenté l’intensité des frappes », avec « une attaque colossale au mortier dans le centre de Tchernihiv » mercredi, faisant 25 blessés parmi les civils. Au lendemain de la promesse de la Russie, le président Zelensky a pris la parole. « Les Ukrainiens ne sont pas des gens naïfs« , a-t-il déclaré. « Les Ukrainiens ont déjà appris au cours de ces 34 jours d’invasion, et au cours des huit dernières années de guerre dans le Donbass, que la seule chose à laquelle ils peuvent faire confiance est un résultat concret« , a poursuivi le dirigeant ukrainien.