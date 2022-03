Le Cameroun débute les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 par une défaite contre l’Algérie à la maison. Les poulains de Djamel Belmadi ont réussi le coup parfait en allant arracher les trois points chez les quintuples champions d’Afrique. Le seul but de la partie est l’œuvre d’Islam Slimani. Il a repris de la tête un coup franc tiré côté gauche par Youcef Belaili . Cette défaite n’est clairement pas une bonne nouvelle pour le nouveau coach du Cameroun qui jouait aujourd’hui son tout premier match international avec les Lions Indomptables.

« On ne s’attendait pas à ça »

Rigobert Song, puisque c’est de lui qu’il s’agit était forcément déçu à la fin du match. Il s’en est pris au style de jeu des algériens qui selon lui, étaient venus pour défendre. « L’Algérie n’est pas venue pour jouer ! Nos joueurs étaient là pour jouer, notre but c’était de jouer » a déclaré Rigobert Song en conférence de presse. Il trouve que le football devient compliqué quand il y a 7 personnes en défense. « Combien a-t-il eu d’occasion » a lancé l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun aux journalistes. Malgré son amertume, il a salué le travail défensif de l’adversaire. « On ne s’attendait pas à ça » a avoué le nouveau coach du Cameroun qui se projette déjà sur le match retour en Algérie le 29 mars prochain.

« J’irai là-bas pour la qualification »

« On sait comment nous allons nous préparer pour gagner en Algérie. J’irai là-bas pour la qualification » a assuré Rigobert Song. Quand on connait toute la rage de vaincre du joueur devenu coach, ses propos ont du sens. Les lions indomptables ont été capables de s’extirper des situations inextricables, en témoigne ce match pour la troisième place de la CAN gagné face au Burkina Faso contre toute attente puisqu’ils étaient menés au score (3-0), avant d’opérer une remontada spectaculaire. Mais les algériens joueront le match retour sur leur terre et devant leur public.