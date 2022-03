Cristiano Ronaldo est l’une des stars du football qui a marqué l’histoire de ce sport ces dernières années. Le portugais adulé pour son talent lorsqu’il a la balle au pied sur un terrain a collectionné plusieurs titres dans sa carrière. En janvier dernier, Cristiano Ronaldo a remporté le prix de meilleur buteur de tous les temps au Globe Soccer. Âgé aujourd’hui de 37 ans, plusieurs personnes s’interrogent sur son avenir. Agacé par ces questions, la star a poussé un coup de gueule au cours d’une conférence de presse récemment.

Impossible de parler des stars de foot sans évoquer certains noms de stars de ce sport qui ont été au sommet de leur art lorsqu’ils étaient sur le terrain. En dehors des légendes comme Pelé et le regretté Maradona, des stars encore en activité brille de mille feux lorsqu’ils sont face à leurs adversaires sur un terrain de football. Parmi elles, on peut citer l’argentin Lionel Messi et le portugais Cristiano Ronaldo. Chacune d’elle a largement dépassé la barre de 30 ans et vont probablement dans les prochaines années annoncer leur retraite.

Mais Cristiano Ronaldo semble véritablement agacé par les questions sur son avenir et la date de sa retraite. Au cours d’une conférence de presse, le portugais a été cash et a averti les curieux : c’est lui seul qui décide. « Je commence à voir que beaucoup d’entre vous commencent à me poser la même question. Celui qui décidera de mon futur, c’est moi, personne d’autre. Si j’ai envie de jouer, je jouerai. Si je n’ai pas envie, je ne jouerai pas. C’est moi qui commande, point final », a-t-il déclaré en conférence de presse.