Depuis plusieurs jours, l’Ukraine est en guerre. Les soldats russes sont entrés sur le territoire ukrainien après que le Président Poutine ait reconnu les séparatistes. Une action vivement critiquée par les occidentaux qui ont imposé une pluie de sanctions contre le pays. Ainsi, plus le temps passe, plus le bilan des victimes s’alourdit et personne ne peut prédire l’issue de cette guerre. Dans ce contexte, l’Ukraine a a plusieurs reprises lancé un appel aux occidentaux. L’administration Biden envisage de fournir à l’Ukraine des missiles guidés fabriqués aux États-Unis.

La guerre en Ukraine n’est pas encore terminé. Hier, le président Zelensky prenait la parole pour s’adresser aux soldats russes. Au cours de son intervention dans une vidéo rendue publique hier, Zelensky a offert aux soldats russes «une chance de survivre». « Au nom du peuple ukrainien, je vous donne une chance. Une chance de survivre. », avait affirmé le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky. « Si vous vous rendez à nos forces, nous vous traiterons comme les gens sont censés être traités. En tant que personnes, décemment. D’une certaine manière, vous n’avez pas été traité dans votre armée. Et d’une certaine manière, votre armée ne traite pas la nôtre«, avait affirmé Zelensky. Nous apprenons que l’ administration Biden envisage de fournir à l’ Ukraine des drones tueurs fabriqués aux États-Unis – des missiles guidés de pointe qui pourraient cibler avec précision les chars russes à des kilomètres de distance – à en croire deux responsables du Congrès informés à ce sujet qui se sont confiés à NBC News.

Des sources généralement bien introduites indiquent que l’Ukraine demandait à Biden des missiles anti-navires, des drones armés, du matériel de brouillage électronique « prêt à l’emploi » et du matériel militaire capable de frapper des avions à des altitudes élevées. Pour le moment aucune décision n’a été prise, mais les responsables ont déclaré que la Maison Blanche réfléchissait à l’opportunité d’équiper l’Ukraine de « missiles flâneurs » chargés d’explosifs, appelés Switchblades, dans le cadre d’un nouveau programme d’aide militaire dont le président Joe Biden devrait discuter mercredi. Cette arme existe sous deux formes : le Switchblade 300 et le 600