Au Bénin, le conseil des ministres en sa séance du mercredi 23 mars 2022 a pris des mesures contre la cherté de la vie provoquée par la flambée des prix sur le marché local. En effet, la réunion gouvernementale a décidé de fixer les prix des denrées alimentaires pour une période de 3 mois. Désormais donc, le sac de 50 kg de la farine de blé va se vendre à 20.000 suite à l’exonération de la TVA sur cette farine. Il était cédé à 25.000 jusqu’à récemment. Quant au sac de 50kg de farine de blé locale, il passe de 23.500 à 19.915 Fcfa.

Le sac de 50 kg de riz importé sera désormais cédé 18.450 Fcfa contre 20.500 Fcfa par le passé

A l’aune de ces prix, la farine de blé étant exonérée de la TVA, le pain sera donc vendu à 125 f pour la baguette de 160 kg et à 150 f pour la baguette de 200 kg. Le sac de 50 kg de riz importé sera désormais cédé 18.450 Fcfa contre 20.500 Fcfa par le passé grâce à la poursuite de l’application d’un taux forfaitaire libératoire de TVA sur ce riz importé. Le litre de l’huile végétale importée ou produite localement sera de 1.017 F au lieu de 1.200 grâce à l’exonération de la TVA. Le litre de l’huile de palme raffinée locale ou importé passe maintenant de 1.100 F à 932 F.

Le prix du ciment varie selon les départements

Outre les prix des denrées alimentaires, le conseil des ministres s’est aussi intéressé au prix du ciment. On retient globalement le prix de cette matière varie selon les départements. Jusqu’au 30 juin 2022, la tonne du ciment sera vendue dans l’Atlantique-Littoral à 75.000 F. 1000 F de moins dans l’Ouémé-Plateau, c’est-à-dire à 74.000. Dans le Mono-Couffo, la tonne sera cédée à 77000 , dans le Borgou et dans la Donga à 82.000 , dans l’Atacora et l’Alibori à 85000 et dans l’Alibori à 90000. Le conseil des ministres précise que les prix de sortie d’usine du ciment n’ont pas fait l’objet d’augmentation.

« Cette mesure permet de réduire les droits de douanes sur l’ensemble des produits importés »

Le réunion gouvernementale a par ailleurs décidé de la mise en œuvre d’un abattement de 50% sur les prix de fret maritimes et de deux tiers pour les frets aériens pour le calcul des droits de douane à liquider (Cette mesure permet de réduire les droits de douanes sur l’ensemble des produits importés et de baisser leurs prix de vente aux consommateurs ); et la suspension jusqu’à fin 2022 du réajustement des tarifs d’électricité. Le conseil des ministres a également convenu de la constitution d’un stock de gas-oil , tout en maintenant son prix de vente à la pompe à 600 Fcfa.

Ces divers appuis sont évalués à plus de 80 milliards de FCFA pour soutenir le pouvoir d’achat des populations, informe le gouvernement. En vue d’en garantir l’effectivité et d’éviter des sorties frauduleuses de produits vivriers, le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet de renforcer les contrôles par les structures compétentes et de faire appliquer aux contrevenants la rigueur de la loi.