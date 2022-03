Au Bénin, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, a sorti mercredi soir, un communiqué qui renseigne sur les nouvelles mesures d’entrée et de sortie du territoire en cette période de crise sanitaire. En effet, l’entrée sur le territoire béninois par voie terrestre, aérienne et maritime est assujettie à la présentation d’un test PCR négatif datant de 5 jours au moins, ou d’un TDR antigénique négatif de 72 heures au plus.

Une « amélioration notable » de la couverture vaccinale

La sortie du pays est assujettie au respect des exigences des pays de destination. Le ministre informe que ces nouvelles exigences participent à l’allègement des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie de la Covid-19 au Bénin. En effet, le gouvernement dit avoir constaté une diminution du nombre de nouveaux cas de Covid-19. De plus, la couverture vaccinale dans notre pays a connu une « amélioration notable ».

Notons que cette mesure a été prise en conseil des ministres. D’autres décisions ont été prises lors de cette réunion gouvernementale. Il s’agit notamment de la levée de l’interdiction d’ouvrir les discothèques et assimilés , l’interdiction de regroupements festifs dans les lieux publics, y compris les plages et des rassemblements de plus de 50 personnes , l’obligation du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun et la suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux .