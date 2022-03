Le mois dernier, nous vous annoncions que le célèbre rappeur américain Snoop Dogg avait pris le contrôle du label Death Row Records qui avait produit plusieurs hits de la star. La nouvelle avait été saluée par plusieurs personnes du ,onde culturel dont le fils de Suge Knight, un des fondateurs du label qui a produit la célèbre chanson « Doggystyle » de Snoop Dogg. Depuis quelques heures, nous apprenons que le rappeur californien a retiré plusieurs classiques du label des plateformes de streaming.

Après le rachat du label qui a produit ses classiques, Snoop Dogg qui possède les classiques du gangsta rap (Dr Dre… ) de Death Row, avait annoncé des réformes au niveau du label: Depuis plusieurs heures des informations font état que le rappeur californien aurait fait disparaitre des plateformes de streaming, plusieurs classiques du label dont Doggystyle de Snoop Dogg,The Chronic de la légende du rap américain Dr Dre et enfin Dogg Food de The Dogg Pound.

Il va sans dire que la nouvelle n’a pas ravi les fans et mélomanes des classiques produits par le label depuis les années 90. Plusieurs internautes ont exprimé leur colère contre cette décision du rappeur californien Snoop Dogg qui, il y a quelques semaines, s’était produit lors du concert de la mi-temps du Super Bowl, un événement très attendu aux Etats-Unis par les fans du monde du sport, précisément ceux de la NFL.