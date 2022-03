Au Bénin, des affrontements violents entre policiers et les fidèles d’une église dénommée Azzael Awouignan avaient fait plusieurs morts à Monkpa, un arrondissement de la commune de Savalou, le 29 janvier 2022. Dans la foulée, il y a eu plusieurs arrestations au domicile du fondateur de l’église KPODEKON Mesmin. L’une des personnes arrêtées a accepté témoigner au micro de la web-radio Crystal News sous couvert d’anonymat.

« J’ai quitté le lit et ils m’ont menotté »

Selon ses dires, il a été arrêté alors qu’il était dans son lit, tout nu avec sa femme. «J’étais couché avec ma femme quand vers 6 heures, les militaires sont rentrés dans le couloir et ils sont allés arrêter deux disciples du pasteur…Ils sont rentrés dans ma chambre et m’ont dit : « lève-toi ! lève-toi !. J’ai quitté le lit et ils m’ont menotté » a déclaré la victime à Crystal News. Une fois dans la cour de la maison, son aîné aurait protesté contre son arrestation, indiquant aux forces de l’ordre qu’il ne faisait plus partie de l’église Azzael. Mais ce dernier a également été arrêté avec son fils, alors malade. « On nous a amené au commissariat du village et on nous embarque par la suite pour le commissariat de Savalou. On (a ensuite rejoint ) Dassa, chez les CRS. ( Là on a fait plus d’une journée sans boire ni manger ) » a déclaré l’intéressé.

« J’ai quitte l’église depuis 5 ans »

Seul l’enfant de son frère malade a pu avoir de la bouillie, selon ses dires . « Du samedi matin jusqu’au dimanche soir on a rien mangé » a réaffirmé l’intéressé à Crystal News. Le lendemain matin, ils ont été embarqués pour la police judiciaire à Cotonou. Ils échouent par la suite à la Brigade économique et financière (BEF) où ils passent plusieurs jours. « On nous a gardé du samedi au vendredi après-midi » affirme la victime qui dit avoir quitté l’église Azzael Awouignan depuis 5 ans. Après l’étape de la BEF, les détenus ont rejoint la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans l’après-midi du vendredi.

» On était au nombre de 26. On a envoyé 20 personnes en prison «

«Tout le monde est courbé. Tu tends le bras entre tes cuisses et celui qui est derrière tient ta main et tu tends l’autre bras vers devant et celui qui est dedans tient la main. (C’est dans cette position qu’on a gravi les marches de l’escalier jusqu’au) troisième étage » a t-il déclaré. Mais une fois au troisième étage, on leur signale que la destination était plutôt le deuxième étage. Bref, ils ont été baladés selon le témoin de Crystal News. Finalement, l’audience a commencé aux environs de 21h30 d’après lui. « On était au nombre de 26. On a envoyé 20 personnes en prison et on nous a relâché ».