Après les USA qui ont refusé la proposition polonaise de transférer des avions polonais aux forces armées ukrainiennes, c’est au tour du chancelier allemand Olaf Scholz d’opposer un refus catégorique sur le même sujet. Pour lui, il n’est pas question que l’Allemagne envoie des avions en Ukraine même Berlin aide le pays en fournissant des armes.

« Nous avons fourni toutes sortes de matériel de défense et… avons envoyé des armes dont nous vous avons parlé, mais il est également vrai que nous devons examiner très attentivement ce que nous faisons concrètement, et il est certain que les avions de combat n’en font pas partie » a déclaré le chancelier allemand. Pour rappel, l’Allemagne a mis en place des sanctions sévères contre la Russie mais n’a pas touché au secteur énergétique dont elle dépend très fortement. Le pays tente de réduire sa dépendance au gaz et au pétrole russe pour éviter ce genre de situation.

« Les sanctions imposées en raison du rattachement de la Crimée réduisent la production en Allemagne de 5 milliards d’euros par an. Les nouvelles sanctions peuvent créer un impact supplémentaire sur l’économie allemande, et un impact encore plus important sur l’économie russe » , a affirmé Lisandra Flach directrice du département de l’économie internationale de l’Institut des recherches économiques Ifo. Lire la suite. Preuve en est que l’économie russe est, jusque-là, très liée d’une manière générale à l’économie occidentale. Un lien que les européens veulent rompre pour mieux garantir leur indépendance vis-à-vis de Moscou.