Dans le contexte de la crise en Ukraine, le président russe avait, pour la première fois, évoqué l’usage de l’arme nucléaire lors de la conférence de presse avec le président français Emmanuuel Macron il y a quelques semaines rappelant la puissance de son pays dans ce domaine. « Il n’y aura pas de gagnants et vous serez entraîné dans ce conflit contre votre volonté. Vous n’aurez même pas le temps de cligner des yeux lorsque vous exécuterez l’article 5 (défense collective des membres de l’Otan). Monsieur le président (Macron), bien sûr, ne veut pas cela, et je ne le veux pas, c’est pourquoi il est ici, me torturant pendant six heures d’affilée. » > Lire la suite

Après l’annonce de Vladimir Poutine de la mise en alerte de sa force de dissuasion nucléaire, les autorités américaines veulent rassurer leurs populations. « Nous évaluons la directive du président Poutine et pour le moment, nous ne voyons aucune raison de modifier nos propres niveaux d’alerte… Une rhétorique provocatrice comme celle-ci concernant les armes nucléaires est dangereuse, ajoute au risque d’erreur de calcul, doit être évitée et nous ne nous y livrerons pas. » avait déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki. Pour rappel, Le ministère russe de la Défense avait déclaré ce lundi 28 février que ses missiles nucléaires et ses flottes du Nord et du Pacifique avaient été placées en service de combat. Les USA assurent qu’ils ne comptent pas entrer en guerre avec la Russie.

Après la sortie de Mme Psaki, le président Joe Biden a lui-même déclaré lundi que les Américains ne devraient pas s’inquiéter d’une guerre nucléaire. Le président américain répondait à une question lors d’une conférence de presse aux USA. L’annonce de la Russie intervenait après le train de sanctions occidentales contre l’offensive du pays en Ukraine.

