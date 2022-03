Dans une bande-annonce de la téléréalité, « Hulu », tournée avant leur divorce, Kim Kardashian révèle avoir été menacée par Kanye West. La mère des quatre enfants West âgée de 41 ans a également déclaré: « c’est vraiment difficile avec Kanye » alors que les deux se disputent publiquement depuis plusieurs mois. Kanye West a en effet beaucoup de mal à accepter la séparation d’avec son ex-épouse et digère encore moins bien sa nouvelle relation, tout en lui reprochant de mal éduquer leurs enfants.

Même s’il multiplie les apparitions avec de nouvelles femmes, Kanye West n’a d’yeux que pour Kim Kardashian. « DIEU, S’IL VOUS PLAÎT, REUNISSEZ NOTRE FAMILLE », avait-t-il écrit en légende d’une photo en février dernier. Lire la suite. Mais ses appels n’ont jusque-là pas reçu d’écho favorable. et la relation s’est empirée avec Kim avec de nombreuses accusations de par et d’autre. Mais Kanye West reste très susceptible sur le sujet et n’hésite pas à rendre public ses échanges avec sa femme ou ce qu’il lui reproche.

Dans la bande-annonce de Hulu, Kim Kardashian révèle que Kanye West l’a menacée. Elle affirme à sa soeur Kourtney que ce dernier lui aurait dit : « Ta carrière est terminée ». Un avertissement qui n’a manqué d’inquiéter la jeune femme. Mais elle poursuit : « Je ne critiquerai jamais le père de mes enfants dans un show télévisé. Je ne me sens pas à l’aise avec ça ». Les téléspectateurs n’en sauront visiblement pas plus.