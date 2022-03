Depuis quelques jours Kanye West et Kim Kardashian ne sont plus officiellement ensemble. Après des années ensemble et alors qu’ils élevaient ensemble leurs quatre enfants, le couple va devoir désormais trouver un terrain d’entente pour une garde partagée. Avant l’annonce du divorce Kim Kardashian avait déjà tourné la page et sortait avec un humoriste très connu aux USA. Kanye West s’est déjà attaqué à multiples reprises au nouveau copain de son ex-femme sans réponse de celui-ci. Mais hier, ce dernier a décidé de lui répondre.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le divorce du célèbre couple américain Kim Kardashian – Kanye West a été prononcé par un juge américain après les difficultés rencontrées par le couple depuis quelques temps déjà. Mais avant Kim s’affichait déjà avec un autre homme. A une audience pour le divorce, elle avait même supplié un juge de lui rendre sa liberté que son désormais ex-mari ne voulait pas lui donner. Enfin libre, Kim Kardashian a dévoilé officiellement des photos d’elle et de son nouveau petit ami sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Une manière surement de rendre officiel tout ce qui se disait et qui apparaissait comme une rumeur. La nouvelle relation de Kim Kardashian n’était pas vu d’un bon œil pour Kanye West qui a plusieurs reprises s’en est pris violemment à lui. Kanye West a même «enterré » le petit ami dans un nouveau clip en collaboration avec le rappeur américain The Game. Jusque là, le nouveau petit ami de Kim Kardashian ne répondait pas aux attaques du rappeur qui a changé de nom pour s’appeler tout simplement Ye. Mais depuis hier Pete Davidson a décidé de sortir de sa réserve et de contre-attaquer.

Echange tendu entre Kanye West et Pete Davidson, le nouveau petit ami de Kim Kardashian. C’est à travers différents messages postés sur les réseaux sociaux et relayés par le Daily Mail que les deux stars ont échangés des mots. « Yo c’est Skete, peux-tu s’il te plaît prendre une seconde pour te calmer. Il est huit heures du matin et les choses ne devraient pas se passer comme ça », a écrit en premier lieu Pete Davidson que Kanye West surnomme Skete. « Kim est littéralement la meilleure mère que j’ai jamais rencontrée. Ce qu’elle fait pour ses enfants est incroyable et tu as une putain de chance qu’elle soit la mère des tiens. J’ai décidé que je ne te laisserai plus nous traiter de cette façon et j’en ai assez d’être silencieux. Grandis un peu », poursuit l’humoriste. Il n’a pas fallu longtemps avant que le rappeur milliardaire ne réagisse : « Oh, tu pars sur des insultes. Où es-tu en ce moment ? ». Et la réponse de l’humoriste est tombé cash : « Au lit avec ta femme ». Une réponse qui a coup sur ne sera pas du goût de Ye.