La Russie fait l’objet de lourdes sanctions de la part des pays occidentaux, dès le début de son offensive lancée par le président Vladimir Poutine en Ukraine. Au nombre de ces mesures figurent notamment le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin, la sortie progressive d’une partie des banques russes du système interbancaire Swift et l’interdiction pour Moscou d’avoir accès à certains marchés de capitaux. Dans le rang des pays qui ont sanctionné la Russie se trouve l’Italie à qui Moscou avait lancé un avertissement.

L’Italie dénonce des menaces

Dans une interview accordée au média publique russe RIA-Novosti, Alexeï Paramonov, directeur du département européen du ministère russe des Affaires étrangères, a accusé l’Italie d’avoir notamment oublié « en une seconde » des siècles d’accords et de relations bilatéraux. Il a ensuite ajouté espérer que la promesse autrefois faite par le ministre français de l’économie Bruno Le Maire, d’une guerre économique contre la Russie ne fera pas des « émules en Italie et entraînera une série de conséquences irréversibles ». Suite à ses propos, un représentant de la diplomatie italienne a réagi hier samedi 19 mars 2022, en dénonçant des menaces russes à son encontre.

« Nous n’en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions »

D’après lui, le ministère italien des Affaires étrangères rejette ces propos, qu’il trouve menaçants, tout en soulignant que l’Italie et ses partenaires continueront à faire pression sur la Russie pour arrêter son offensive en Ukraine. Notons que ces propos de l’Italie interviennent plus d’un mois après ceux de l’ambassadeur russe en Suède, Viktor Tatarintsev, qui dans une interview, avait dit que son pays n’avait rien à foutre des sanctions occidentales. « Pardonnez-moi l’expression, mais nous n’en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions… On nous a déjà imposé tellement de sanctions, et dans un sens elles ont eu des effets positifs sur notre économie et notre agriculture… » avait-il notamment déclaré.