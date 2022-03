Hier mardi 15 mars, la faîtière des communes de Togo et l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) ont signé une convention de partenariat à Abomey-Calavi. Cet accord permettra aux deux parties d’échanger les bonnes pratiques afin de gérer au mieux leurs communautés à la base. C’est du moins ce qu’ont indiqué Luc Atrokpo, président de l’Ancb et Yawa Kouigan , de la Faîtière des Communes du Togo (FCT). L’Association nationale des communes du Bénin a été créée il y a 20 ans.

Il « pose les bases d’un partenariat durable et collectif pour nos collectivités territoriales »

La Faîtière des communes du Togo n’a que 2 ans. Cette convention de partenariat sera donc bénéfique pour la jeune association qui profitera à n’en point douter de l’expérience de son homologue béninois. L’Ancb tirera également profit de l’accord. En somme, cet exemple de coopération Sud-Sud sera bénéfique pour les deux parties. Il « pose les bases d’un partenariat durable et collectif pour nos collectivités territoriales et pour nos populations à la base » dira Yawa Kouigan.

Le maire de Cotonou Luc Atrokpo a quant à lui, indiqué que les communes béninoises et togolaises partagent pour la plupart les mêmes réalités socio-économiques. Il est donc de bon ton qu’elles travaillent ensemble pour « élaborer les solutions propres à relever les défis qui se dressent devant » elles. Ce partenariat est donc « un pas important vers l’intégration régionale voulue et souhaitée par nos dirigeants au niveau central et nos populations à la base ».