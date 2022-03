Dans une récente conférence de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki a adressé un message à la Chine, alliée historique de la Russie. Le pays de Joe Biden appelle la Chine à condamner sans délai l’action russe en Ukraine. Dans le même temps, l’administration Biden a lancé une offensive contre les oligarques russes pour tenter d’étrangler l’administration de Vladimir Poutine.

« Notre point de vue est que la condamnation verbale des actions du président [de la Fédération de Russie Vladimir] Poutine et des actions de l’armée russe est importante et extrêmement nécessaire. Il s’agit de savoir de quel côté de l’histoire vous voulez être en ce moment », a déclaré Mme Psaki. Dans le même temps, Jen Psaki a noté que les États-Unis continueraient à « maintenir des canaux de communication ouverts » avec la Chine. Elle a refusé de préciser si le gouvernement américain pensait que Pékin tiendrait compte de l’appel de Washington à ne pas fournir de soutien matériel à Moscou. Selon Jen Psaki, « le rapprochement de la Chine avec la Russie » inquiète « non seulement les États-Unis », mais aussi « beaucoup en Europe ».

« Nous nous attendons à ce que cela fasse l’objet de discussions au cours des prochains jours« , a ajouté la porte-parole de la Maison-Blanche, faisant référence aux visites du président américain Joe Biden à Bruxelles et à Varsovie cette semaine. Pour rappel, la Chine avait avertit qu’elle rejetait tout type de pression dans le dossier ukrainien. « La Chine n’acceptera jamais aucune coercition ou pression extérieure, et s’oppose à toute accusation et suspicion infondées contre la Chine » avait affirmé le ministre chinois Wang Yi.