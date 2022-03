Au lendemain de l’entretien par visioconférence de Joe Biden avec son homologue chinois Xi Jinping au sujet de la guerre en Ukraine, la présidence ukrainienne a invité samedi Pékin à se joindre aux Occidentaux et à « condamner la barbarie russe ». Cet appel intervient alors que jusque-là, la Chine n’a pas condamné officiellement l’offensive russe en Ukraine. « La Chine peut être un élément important du système de sécurité mondial si elle prend la bonne décision de soutenir la coalition des pays civilisés et de condamner la barbarie russe », a tweeté Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence et l’un des participants aux pourparlers avec la Russie.

Kiev et Washington s’inquiètent d’une possible aide militaire de la Chine à la Russie ou de voir Pékin aider Moscou à contourner les sanctions occidentales. Le président Biden averti le président chinois Xi Jinping que Pékin ferait face à des conséquences s’il fournissait un « soutien matériel » à la Russie dans le cadre de son attaque de l’Ukraine, a annoncé vendredi la Maison Blanche. « Le président Biden a détaillé nos efforts pour prévenir puis répondre à l’invasion, y compris en imposant des coûts à la Russie », a déclaré la Maison Blanche quelques heures après l’entretien entre les deux présidents.

La guerre n’est dans l’intérêt de personne

« Il a décrit les implications et les conséquences si la Chine fournit un soutien matériel à la Russie alors qu’elle mène des attaques brutales contre des villes et des civils ukrainiens », a ajouté la Maison blanche. La présidence américaine n’a pas précisé quelles seraient ces conséquences. « Nous craignons qu’ils envisagent d’aider directement la Russie avec du matériel militaire à utiliser en Ukraine », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken aux journalistes jeudi. De son côté, le président Xi Jinping a maintenu l’ambiguïté, estimant que des conflits militaires n’étaient « dans l’intérêt de personne » tout en soulignant que « la crise ukrainienne (n’était) pas quelque chose que nous souhaitions voir », a rapporté la télévision d’Etat chinoise.