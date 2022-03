L’offensive russe en Ukraine continue de faire la une de la presse internationale. A la fin du mois de février 2022, le président russe Vladimir Poutine avait ordonné la mise en alerte de ses forces nucléaires, tout en brandissant la menace selon laquelle, une attaque directe contre la Russie recevra en retour des conséquences horribles ainsi que la destruction.

« C’est une chose d’être un meurtrier. C’en est une autre de se suicider »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé sur cette menace, estimant qu’il s’agit d’un bluff de la part de son homologue russe Vladimir Poutine. « Je pense que la menace d’une guerre nucléaire est un bluff. C’est une chose d’être un meurtrier. C’en est une autre de se suicider. Chaque utilisation d’armes nucléaires signifie la fin pour toutes les parties, pas seulement pour la personne qui les utilise » a-t-il déclaré dans une interview accordée au média allemand Die Zeit. Le numéro un ukrainien a par ailleurs indiqué que la menace nucléaire de Vladimir Poutine montre une faiblesse.

« Vous n’aurez même pas le temps de cligner des yeux »

Pour rappel, Vladimir Poutine avait brandi la menace nucléaire avant l’offensive en Ukraine. Lors d’une rencontre avec le chef de l’Etat français Emmanuel Macron, en février, le numéro russe avait indirectement affirmé qu’il ferait recours au nucléaire tout en rappelant que la Russie est « l’un des principaux Etats nucléaires ». « Il n’y aura pas de gagnants et vous serez entraîné dans ce conflit contre votre volonté. Vous n’aurez même pas le temps de cligner des yeux lorsque vous exécuterez l’article 5 (défense collective des membres de l’Otan). Monsieur le président (Macron), bien sûr, ne veut pas cela, et je ne le veux pas, c’est pourquoi il est ici, me torturant pendant six heures d’affilée » avait-il ajouté.